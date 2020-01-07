Hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı
|07 Ocak 2020 19:23
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Kadıköy'de polisin hırsızlık çetesine düzenlediği operasyonda şüphelilerin polise ateş açmasıyla çatışma çıktı. Çatışmada 1 polis yaralanırken, özel harekat ekiplerinin de müdahale ettiği olayda 4 şahıs yakalandı.
Kadıköy'de Erenköy Mahallesi Azim Sokak üzerinde bir adrese Gayrettepe Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında şahıslar polise direnerek ateş açtı. Polislerin de karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı. Bir polis memuru şahısların açtığı ateş sonucu ayağından vurularak yaralandı. Olay yerine özel harekat polisleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralı polis hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polise ateş açan 4 şahıstan 3'ü kısa sürede yakalandı, bir şahıs ise olay yerinden kaçtı. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak kaçan şahsı arama çalışmaları yürüttü. Kaçan şahıs da çok geçmeden polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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