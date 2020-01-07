Balkondan düşerek ölen liseli Sedef, toprağa verildi

EKPSS TERCİH SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI ZAMAN BELLİ OLDU Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ulusal Engelli Veri Sistemi'nde kayıtlı 281 bin 439 görme engellinin bulunduğu Türkiye'de, 2019 itibarıyla kamuda istihdam edilen görme engellilerin sayısı 10 bin 765 oldu. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sonuçları ve kura usulü ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yapılacak yerleştirmeler, 9 Ocak Perşembe günü düzenlenecek törenle açıklanacak