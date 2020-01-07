'Kalıp yerine sıvı sabun kullanın'
|07 Ocak 2020 20:23
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Ortak kullanım alanlarında kalıp yerine sıvı sabun kullanılmasının bulaşıcı hastalıklardan koruduğunu söyleyen Enfeksiyon Hemşiresi Funda Çalışkan, 2 saatte bir ellerin yıkanmasının önemli olduğunu söyledi.
Öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen VM Medical Park Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hemşiresi Funda Çalışkan, bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemlerinin ilk basamağının elleri yıkamak olduğuna dikkat çekti. Çalışkan, "Kişisel bakım ve hijyen, bireyden başlayarak genele yayılan temizlik zincirindeki en önemli halkalardan biridir. Ortak kullanım alanlarında çapraz bulaşmayı önlemek için kişisel hijyene gereken önem verilmelidir. İyi yıkanmamış eller, mikropların yayılmasında ve bulaşıcı hastalıkların meydana gelmesinde etkilidir. Saça, buruna dokunduktan, öksürdükten, burun sildikten, dışarıdan geldikten, tozlu bir işten, kirli malzemelere dokunduktan, yara ve sivilcelerle temastan, temizlik yaptıktan, tuvaletten, vücut atıklarına dokunduktan, hayvanlara dokunduktan sonra elleri mutlaka yıkamalıyız" dedi.
Gün içinde en az 2 saatte bir yıkama yapılması gerektiğini belirten Çalışkan, "Özellikle toplu yaşanılan yerlerde sıvı sabun kullanılmalı. Kalıp sabunlar kişisel temizlik araçları olduğundan mümkünse ortak kullanılmamalı. Alkol bazlı el dezenfektanı ise vücut sıvıları ile temas olmadığı durumlarda kullanılabilir. El antiseptikleri, ellerde gözle görülür kir olmadığı durumlarda uygulanabilir" şeklinde konuştu.
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