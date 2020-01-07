Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
|07 Ocak 2020 20:33
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