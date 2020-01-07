Temizlik görevlisi öğrencilere rol model oldu

Amasya'da temizlik personeli Murat Gökçe, bulduğu çantayı içindeki para ve değerli eşyaları ile birlikte sahibine teslim ettiği için ilkokul öğrencilerine rol model oldu.

Amasya Belediyesinde çalışan temizlik görevlisi Murat Gökçe'ye bu duyarlı davranışından dolayı bir teşekkür de Amasya Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu 4/A sınıfı öğrencilerinden geldi. Okul önünü süpüren temizlik görevlisi Gökçe'nin yanına Okul Müdürü Hasan Hüseyin Aktaş eşliğinde giden öğrenciler dürüst ve duyarlı davranışından dolayı Gökçe'ye teşekkür mektubu yazarak hediye takdiminde bulundular.

Temizlik görevlisi Gökçe'ye duygularını aktaran 4/A sınıfı öğrencisi Muhsin Şinasi Köse, "Murat amcanın bu davranışı tüm dünyaya örnek olmalı. Bu davranışı tüm dünyaya örnek olursa hırsızlıklar azalır ve tüm dünya daha adaletli bir yer olur" dedi.

Temizlik görevlisi Gökçe öğrencilerin yazmış oldukları teşekkür mektubunu ve hediyeleri karşısında teşekkür ederek, gururlandığını belirtti.

Öğrenciler kendi harçlıkları ile aldıkları hediyeleri temizlik görevlisi Gökçe'ye takdim etti.