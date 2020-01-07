1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tunus: Türkiye hava sahamızı kullanma talebinde bulunmadı

Tunus, "Türkiye'nin Libya konusunda deniz ve hava sahasını kullanmayı kendilerinden hiçbir şekilde talep etmediğini" açıkladı.
 07 Ocak 2020 21:07
Yazdır
Tunus: Türkiye hava sahamızı kullanma talebinde bulunmadı

Tunus, "Türkiye'nin Libya konusunda deniz ve hava sahasını kullanmayı kendilerinden hiçbir şekilde talep etmediğini" açıkladı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın kuruluşlarında Türkiye'nin Tunus'tan deniz ve hava sahasını kullanma talebinde bulunduğu yönünde yer alan haberlerin doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Tunus Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'den ülkenin hava ve deniz sahasını kullanmayı talep ettiğine ilişkin basında ve sosyal medyada dolaşan haberleri açıklığa kavuşturmayı önemsiyor. Bu haberler asılsızdır." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir talepte bulunmadığı, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in de bu yöndeki haberlerin muhatabı olmadığı vurgulanan açıklamada, böyle bir konunun gündeme gelmediği, tartışılmadığı ve önerilmediği kaydedildi.

Son günlerde çeşitli kaynaklardan yapılan propagandaların "Tunus'un resmi tutumunun güvenilirliğini baltalamak ve Tunus'u bazı kardeş ve dost ülkelerle bir araya getiren ilişkileri kötülemek" amacı taşıdığı aktarılan açıklamada, "Tunus'un ulusal egemenliğine düşkün olduğu kadar eksenlerden uzak durma, uluslararası meşruiyete bağlı kalma ve bölgedeki tüm halkları bölünmeden sakınmada kararlı olduğu" ifade edildi.

Kuzey Afrika ve Arap basınında, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermek için Tunus'tan "hava ve deniz sahasını kullanmayı istediği ve Tunus'un bu talebi reddettiği" ileri sürülmüştü.

Aynı şekilde, Erdoğan'ın Said'den Türk kuvvetleri ve ekipmanının Tunus'tan geçmesi konusunda iş birliği yapmasını istediğine ilişkin Tunus Cumhurbaşkanı Basın Danışmanı Reşide en-Nefir'e atfedilen açıklamalar basında yer almıştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ABD Savunma Bakanı: ABD, Irak'tan çekilmiyor
07 Ocak 2020 21:46		 Kanal İstanbul Projesi'ne Çin basınından yoğun ilgi
07 Ocak 2020 21:17
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
07 Ocak 2020 20:33		 İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi
07 Ocak 2020 20:28
Liderler TürkAkım için İstanbul'a geliyor
07 Ocak 2020 20:18		 İbrahim Kalın: Putin'in Suriye ziyareti kendi tasarrufudur
07 Ocak 2020 19:15
Sarıkamış üzerinden, Enver Paşa'ya karşı bitmeyen linç
07 Ocak 2020 18:27		 Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
07 Ocak 2020 17:51
Tarım Kredi'den 'Cenazeye katılan Tarım Kredi personeli, işinden oldu!' haberine açıklama
07 Ocak 2020 17:46		 'Gitsin diyen isim, Davutoğlu'nun yardımcısı oldu'
07 Ocak 2020 17:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:13 - Adana'da çığ felaketi: 1 ölü, 2 yaralı, 1 kayıp22:08 - Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında rekor22:03 - Karadenizli balıkçıların yüzü dip balıklarıyla gülüyor21:57 - Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması21:51 - Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu21:46 - ABD Savunma Bakanı: ABD, Irak'tan çekilmiyor21:40 - Kaputaş Plajı kış manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor21:33 - Afyonkarahisar'dan 6 kıtaya Türk lokumu ihracatı21:27 - Kapadokya, turist sayısında rekor kırdı21:22 - Milli Savunma Üniversitesine başvurular başladı
21:17 - Kanal İstanbul Projesi'ne Çin basınından yoğun ilgi21:12 - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yarın başlatılacak21:07 - Tunus: Türkiye hava sahamızı kullanma talebinde bulunmadı21:02 - İşe gitmeden maaş alan, kişinin görevine son verildi20:57 - Karabük'te hafif ticari araçla polis otosu çarpıştı: 2 yaralı20:51 - GESTAŞ'tan feribot sefer iptalleri20:46 - Karaciğer hastalığını gösteren 5 bulgu20:40 - Temizlik görevlisi öğrencilere rol model oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıt fiyatına zam geldi
2020 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
MEB, kadroya geçen taşeron işçilerin 2020 zam oranlarını açıkladı
CTE'nin personel alımında, kazananların çoğu feragat etti
EGM'den polisin darp videosuna açıklama... İşte gerçek görüntüler
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı... Uçuşlar durduruldu
Erdoğan'dan Kanal İstanbul talimatı
80 mülki idare amiri hakkında görevde yükselme kararı yayımlandı
Eylem yapan öğrencilere müdahale eden 1 polis açığa alındı
Mersin'de, sel felaketi yaşanıyor. 'Kırmızı kod' uyarısı yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iş yerinde ders çalışmak 3
Hastanelerde edep,adap ve inanca uygun giyinme 4
spor toto süper lig 3
Kendi sesini garipsemek 6
Avustralyadaki yanginlar 4
değişmeyen tek şey değişimdir 2
haydari 1
şu an çalan şarkı 1
Kezzaplı saldırı 1
yemek yarışmasında başka bir geline 10 puan veren kayınvalide 1
SON İLANLAR
Erbaa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Uludağ Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ukrayna'dan 5 öğrenciye devlet bursu
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Toronto Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 225 işçi alacak
Ordu Altınordu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi 21 İşçi Alacak
Kastamonu Cide SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam