Milli Savunma Üniversitesine başvurular başladı
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için bugünden itibaren 10 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.
|07 Ocak 2020 21:22
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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için başvurular alınmaya başladı.
Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2020-MSÜ'ye başvurular, "osym.gov.tr" resmi internet adresinden yapılacak.
Bugün başlayan başvuru süreci, 10 Şubat 2020'de sona erecek.
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