Kapadokya, turist sayısında rekor kırdı
|07 Ocak 2020 21:27
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Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, yer altı yerleşimleri ile tanınan, sıcak hava balon turu başta olmak üzere çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bölge, dünyanın dört bir tarafından turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Türkiye'nin gözde turizm bölgesi Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini, 2019 yılında 3 milyon 834 bin 134 turist ziyaret etti. 2019 yılında Kapadokya'daki turistik merkezleri gezen kişi sayısı, bölgede "altın yıl" olarak kabul edilen bir önceki yıla kıyasla yüzde 30, 2017'ye oranla yüzde 73, 2016'ya göre ise yüzde 157 artış gösterdi.
Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl en çok turist, 566 bin 33 kişi ile ağustos ayında konuk edilirken, bölgede en çok ziyaretçi çeken turistik merkez, 1 milyon 417 bin 118 kişinin ziyaret ettiği Göreme Açık Hava Müzesi oldu.
2020 yılında 5 milyon turist hedefleniyor
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2019 yılında Kapadokya'da turist rekorunu kırdık. Dünyanın birçok yerinden misafirlerimizi ağırladık. 2020'de bu rakamın da üstüne çıkarak yeni bir rekor elde etmeyi hedefliyoruz." dedi.
Uzak Doğulu turistlerin yanı sıra Rus turistlerin de Kapadokya'ya geldiğini belirten Aldemir, şunları kaydetti:
"Bunun bizim için ayrı bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Öte yandan Balkanlar'dan Avrupa ülkelerine kadar çok çeşitli yerlerden turist alıyoruz. 2020 yılında 5 milyon, 2023 yılında 7 milyon turist sayısının üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşılacağına inanıyorum ancak altyapımız yeterli değil, konaklama tesislerinde yatak kapasitesinin artırılması gerekiyor. Balon turizmine ilgi çok ama talep eden tüm turistler bu etkinlikten faydalanamıyor."
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