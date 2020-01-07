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Afyonkarahisar'dan 6 kıtaya Türk lokumu ihracatı

Afyonkarahisar'da bir şekerleme firması tarafından üretilen lokumlar, 6 kıtadaki 50 ülkeye ihraç ediliyor.
 07 Ocak 2020 21:33
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Afyonkarahisar'dan 6 kıtaya Türk lokumu ihracatı

Türkiye'de Gaziantep ile Hatay'ın ardından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Afyonkarahisar'da coğrafi işaret tescilli "Afyon Lokumu" üretimi her geçen gün artıyor.

Kentte, bu alanda faaliyet gösteren bir firmanın ihracat müdürü Mustafa Çetin Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 32 yıldır Türk lokumu ürettiklerini söyledi.

"Yıllık 650 ton lokum üretimimiz var"

2000'li yıllarda Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vererek yeni ürünler geliştirdiklerine dikkati çeken Karagöz, şöyle konuştu:

"Yıllık 650 ton lokum üretimimiz var. Bunun da 450-490 tonu ihracata gidiyor. Sicilya'dan ABD'ye kadar, Katar'dan Fransa ve İngiltere'ye kadar ihracat yapıyoruz. Avustralya, Şili, Arjantin, Türk cumhuriyetleri, Fas, Tunus ve Cezayir'de tanınan ve aranan bir markayız. İsrail'de de çok ciddi bir yerdeyiz. Türkiye'den İsrail'e ürün satabilen sayılı firmalar arasındayız. Firmamız daha çok yurt dışında tanınan bir marka ancak iç piyasada da iyi durumdayız. Zincir marketlerde ürünlerimiz yer alıyor."

Karagöz, ürettikleri lokumları, dünyanın 6 kıtasındaki 50 ülkeye ihraç ettiklerini belirtti.

Ticarette sınır olmadığını söyleyen Karagöz, "İstihdama da ağırlık veren bir firmayız. Biz 'Ne kadar üretim, o kadar istihdam' ile 'Ne kadar üretim o kadar da ticaret' diyoruz. İhracatta, bizim farklı ülkeler arayışımız her zaman var. Olmadığımız her ülke, bizim için yeni bir pazardır." diye konuştu.

"Klasik Türk lokumumuz dünyaca biliniyor"

Müşterilerin istek ve taleplerine göre üretimlerine devam ettiklerini aktaran Karagöz, şunları kaydetti:

"Bizde, lokum çeşitlerinin üretimi aslında sınırsız. Her türlü lokumu yapıyoruz. Ülkemizde ve yurt dışında 'sultan' ile 'sadrazam' olarak bilinen lokum çeşidimizin üretimi daha ağırlıklı. Klasik Türk lokumumuz dünyaca biliniyor. İhraç ettiğimiz ülkelerden ABD, daha çok meyve aromalı ve damla sakızlı lokumları tercih ediyor. Arap ülkelerine de kuru yemişli lokumlar gönderiyoruz. Avrupa ülkeleri ise meyve aromalı ve kuru yemişli lokumları tercih ediyor. Aroma için daha çok meyvelerin kendisini kullanıyoruz. Gül yaprağı, vişne özü, çilek özü gibi... Aroma kullanırken de raporları ve analizleri yapılmış patentli ürünleri tercih ediyoruz."

Karagöz, ihracatlık lokum üretiminde kapasiteyi artırmayı planladıklarını ifade ederek, Afyonkarahisar'a yeni bir fabrika kurma hazırlığında olduklarını anlattı.
Anadolu Ajansı
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