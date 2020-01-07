Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması
Beşiktaş Kulübü, Arda Turan ile transfer görüşmeleri için bir araya gelindiği yönünde çıkan haberleri yalanladı.
|07 Ocak 2020 21:57
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Beşiktaş Kulübü, Arda Turan ile transfer görüşmeleri için bir araya gelindiği yönünde çıkan haberleri yalanladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile futbolcu Arda Turan'ın transfer görüşmesi için bir araya geldiği ve el sıkıştığı, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın da söz konusu transfere onay verdiği şeklinde basın yayın organlarında yer alan haber, tamamen gerçek dışıdır. Haberde, görüşmeye kanıt olarak kullanılan fotoğraf da eskidir" denildi.
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