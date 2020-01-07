Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında rekor

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Bursa'daki mobilya fabrikasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün 2019'u ihracat rekoruyla kapattığını söyledi.

Güleç, sektörün ihracatının geçen yıl, 2018'e kıyasla yüzde 10,31 artış gösterdiğini belirterek, ülkenin dört bir yanında hazırlanan mobilya ve orman ürünlerinin yaklaşık 200 ülkeye ihraç edildiğini bildirdi.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı da olan Güleç, geçen yıl sadece mobilya sektörünün 3 milyar 481 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini ifade ederek, mobilya ihracatının 2018'e göre yüzde 11'in üzerinde artış gösterdiğini kaydetti.

Güleç, mobilya sektörünün her yıl en az yüzde 10'luk ihracat artışıyla dünya pazarında yer aldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu yıl inşallah daha iyi bir sene ümit ediyoruz. Özellikle ABD ve Çin gibi daha büyük pazarlara odaklanıyoruz. 2020 ihracatımız sürpriz bir şekilde sadece mobilyada 5 milyar dolara yükselecek. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri olarak baktığımızda ise 2019'da 5,5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl ise 7 milyar dolar hedef koyduk. Dünyanın her yerinde Türk mobilyasının imajı çok yüksek. Biz dünya pazarından pay alıyoruz. Hedefimiz 2023'te dünyanın ilk 5 ihracatçı ülkesi arasında yer almak. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"İnegöl mobilya sektörü yurt dışında tanıtımlara önem veriyor"

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ da irili ufaklı yaklaşık 2 bin mobilya fabrikasının bulunduğu Bursa'nın İnegöl ilçesinden dünyanın dört bir yanına ürün gönderildiğini anlattı.

Mobilyacılığın, özellikle son yıllarda ihracatını en çok artıran sektörler arasında yer aldığına dikkati çeken Uğurdağ, "2019 yılında bir rekor ortaya çıktı. İnegöl mobilya sektörü yurt dışında tanıtımlara önem veriyor. Önümüzdeki yıllarda da mobilya sektörü ülkemiz ihracatına en çok katkıyı vermeye devam edecek." diye konuştu.