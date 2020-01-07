1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana'da çığ felaketi: 1 ölü, 2 yaralı, 1 kayıp

Adana'nın Pozantı ilçesinde krom ocağının bulunduğu mevkiide yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştü. Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre çığda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin de kaybolduğu bildirildi.
 07 Ocak 2020 22:13
Yazdır
Adana'da çığ felaketi: 1 ölü, 2 yaralı, 1 kayıp

Adana'nın Pozantı ilçesinde krom ocağının bulunduğu mevkiide yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştü. Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre çığda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Yoğun kar yağışının yaşamı güçleştirdiği Pozantı'da akşam saatmlerinde çığ felaketi yaşandı. Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkiinde bulunan krom ocağı yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamda "Çığ düşmesi sonucunda ilk belirlemelere göre; 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 2 vatandaşımız yaralı ve 1 vatandaşımız kaybolmuştur.

Bölgede Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" denildi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Korucu, nöbette arkadaşlarına ateş açtı: 1 ölü
07 Ocak 2020 22:48		 İstanbul'daki fırtına ölüm getirdi
07 Ocak 2020 22:43
Ünlü heykeltıraş evinde ölü bulundu
07 Ocak 2020 22:31		 Karabük'te hafif ticari araçla polis otosu çarpıştı: 2 yaralı
07 Ocak 2020 20:57
Lise öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti
07 Ocak 2020 19:27		 Hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı
07 Ocak 2020 19:23
Kırklareli'nde askeri araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
07 Ocak 2020 19:07		 Eski CEO Ghosn'un kaçmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
07 Ocak 2020 18:51
Sahte satılık ilanlarıyla 1 ayda 100 bin TL topladılar
07 Ocak 2020 17:33		 Görkem'in tahliyesine itiraz, reddedildi
07 Ocak 2020 17:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:02 - Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin adet atama izni00:01 - 8 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:46 - 4 ilde eğitime 1 gün ara verildi23:40 - Hayallerini 'kartondan bilgisayar' ile gerçekleştiriyorlar23:33 - Uzmanından 'trans yağ' uyarısı23:28 - Başkentte yeni termal su kaynağına ulaşıldı23:23 - EURO 2020'yi yayınlayacak ilk kanal açıklandı!23:18 - Doktora tekme atan sanıklar için istenen ceza belli oldu23:13 - Gülerek girdiği adliyeden tutuklanarak çıktı23:08 - Anestezi uzmanının ölümünde Michael Jackson detayı
23:03 - Belediyenin dağıttığı kart, 30 bin ailenin dermanı oldu22:58 - Darbe girişimi davasında istinaf duruşması devam etti22:53 - SPK, İhlas Gazetecilik'te 6 kişiye yasak getirdi22:48 - Korucu, nöbette arkadaşlarına ateş açtı: 1 ölü22:43 - İstanbul'daki fırtına ölüm getirdi22:37 - İDO ve BUDO seferleri iptal edildi22:31 - Ünlü heykeltıraş evinde ölü bulundu22:26 - Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi, bayram ettiler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB'in, Eğitim Takvimi uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin adet atama izni
8 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kahve çekirdeği 2
küçük prens 5
Kıyafetleri adap ve inanca göre uyarlayın 1
toki iştirakı vakıf inşatı yönetim kurulu üyelerine ödenen maaş 2
virüslü organ 1
müze 2
Kendi sesini garipsemek 6
Rafadan tayfa göbeklitepe 1
Bir adamin farkli illerde farkli esleri olabilir 6
iş yerinde ders çalışmak 3
SON İLANLAR
Erbaa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Uludağ Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ukrayna'dan 5 öğrenciye devlet bursu
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Toronto Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 225 işçi alacak
Ordu Altınordu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi 21 İşçi Alacak
Kastamonu Cide SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam