Gökçek'in Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait
|07 Ocak 2020 22:20
|Yazdır
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanlarından Melih Gökçek, son günlerde Ankara'yı etkisi altına alan kar yağışlarında belediye ekiplerinin yetersiz kaldığını savunarak 2017'ye ait olan kardan Atatürk heykelini, yeni çekilmiş gibi paylaştı.
2017 YILINDA RİZE'DE YAPILAN HEYKELİ, MANSUR YAVAŞ YAPTIRDI ZANNETTİ
Paylaşımında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yüklenen Gökçek 2017 yılında Rize'de kardan yapılan Atatürk heykelini Yavaş'ın yaptırdığını zannederek yaptığı paylaşımda, "Mansur Yavaş dün caddelerle uğraşamamış ama belediyede çalışan heykeltıraşlara kardan heykel yaptırmış... Bu suretle CHP'lilere kendini affettirmiş. Millet caddelerde kaymış, saatlerini yollarda tüketmiş, önemli değil... Bu Yavaş gerçekten çok uyanık adam" ifadelerine yer verdi.
"BALTAYI TAŞA VURDU"
Gökçek'in açıklamasını paylaşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Deniz Demir ise, "Melih Gökçek yine baltayı taşa vurdu. 2017 yılında Rize'de kardan yapılan Atatürk heykelini, Mansur Yavaş yaptırdı diye twit atmış. Bu adamın neresini düzeltelim" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|8 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
08 Ocak 2020 00:01
|ABD Savunma Bakanı: ABD, Irak'tan çekilmiyor
07 Ocak 2020 21:46
|Kanal İstanbul Projesi'ne Çin basınından yoğun ilgi
07 Ocak 2020 21:17
|Tunus: Türkiye hava sahamızı kullanma talebinde bulunmadı
07 Ocak 2020 21:07
|Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
07 Ocak 2020 20:33
|İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi
07 Ocak 2020 20:28
|Liderler TürkAkım için İstanbul'a geliyor
07 Ocak 2020 20:18
|İbrahim Kalın: Putin'in Suriye ziyareti kendi tasarrufudur
07 Ocak 2020 19:15
|Sarıkamış üzerinden, Enver Paşa'ya karşı bitmeyen linç
07 Ocak 2020 18:27
|Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
07 Ocak 2020 17:51