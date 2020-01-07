Gökçek'in Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanlarından Melih Gökçek, son günlerde Ankara'yı etkisi altına alan kar yağışlarında belediye ekiplerinin yetersiz kaldığını savunarak 2017'ye ait olan kardan Atatürk heykelini, yeni çekilmiş gibi paylaştı.

2017 YILINDA RİZE'DE YAPILAN HEYKELİ, MANSUR YAVAŞ YAPTIRDI ZANNETTİ

Paylaşımında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yüklenen Gökçek 2017 yılında Rize'de kardan yapılan Atatürk heykelini Yavaş'ın yaptırdığını zannederek yaptığı paylaşımda, "Mansur Yavaş dün caddelerle uğraşamamış ama belediyede çalışan heykeltıraşlara kardan heykel yaptırmış... Bu suretle CHP'lilere kendini affettirmiş. Millet caddelerde kaymış, saatlerini yollarda tüketmiş, önemli değil... Bu Yavaş gerçekten çok uyanık adam" ifadelerine yer verdi.

"BALTAYI TAŞA VURDU"

Gökçek'in açıklamasını paylaşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Deniz Demir ise, "Melih Gökçek yine baltayı taşa vurdu. 2017 yılında Rize'de kardan yapılan Atatürk heykelini, Mansur Yavaş yaptırdı diye twit atmış. Bu adamın neresini düzeltelim" ifadelerini kullandı.