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Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi, bayram ettiler

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Cumhurbaşkanı kararı ile yumurtada toptan satışında uygulanan yüzde 8'lik KDV oranının yüzde 1'e indirilmesinin sektöre çok faydalı olacağını belirtti.
 07 Ocak 2020 22:26
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Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi, bayram ettiler

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Cumhurbaşkanı kararı ile yumurtada toptan satışında uygulanan yüzde 8'lik KDV oranının yüzde 1'e indirilmesinin sektöre çok faydalı olacağını belirtti.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yumurtanın toptan satışına ilişkin katma değer vergisi (KDV) oranı yeniden belirlendi ve tavuk yumurtasının toptan tesliminde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e indirildi.

Yumurta üretiminde Manisa 3. sırada

KDV oranının indirilmesinin sektöre çok büyük bir fayda sağlayacağını kaydeden Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, "İlimizde yaklaşık olarak 13 milyon yumurta üretimi yapılıyor. Yumurta üretiminde ülke sıralamasında 3. sırada olduğumuz göz önüne alındığında, ülke ekonomisine büyük katkısı bulunan Manisa İli olarak bu indirimin sektöre çok faydalı olacağı kanaatindeyiz. İlimiz ve Ülkemiz yumurta üreticilerine hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.
İhlas Haber Ajansı
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