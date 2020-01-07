Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İstanbul'daki fırtına ölüm getirdi
Şişli'de şiddetli rüzgar nedeniyle reklam panosundan kopan parçanın başına düşmesi sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti.
|07 Ocak 2020 22:43
|Yazdır
Şişli'de şiddetli rüzgar nedeniyle reklam panosundan kopan parçanın başına düşmesi sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Zincirlikuyu Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan bir reklam panosunun bazı parçaları şiddetli rüzgar nedeniyle koptu.
O sırada kaldırımda yürüyen Hasan Aydın, kopan parçalardan birinin başına isabet etmesi sonucu yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirilirken, Aydın ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Aydın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Korucu, nöbette arkadaşlarına ateş açtı: 1 ölü
07 Ocak 2020 22:48
|Ünlü heykeltıraş evinde ölü bulundu
07 Ocak 2020 22:31
|Adana'da çığ felaketi: 1 ölü, 2 yaralı, 1 kayıp
07 Ocak 2020 22:13
|Karabük'te hafif ticari araçla polis otosu çarpıştı: 2 yaralı
07 Ocak 2020 20:57
|Lise öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti
07 Ocak 2020 19:27
|Hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı
07 Ocak 2020 19:23
|Kırklareli'nde askeri araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
07 Ocak 2020 19:07
|Eski CEO Ghosn'un kaçmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
07 Ocak 2020 18:51
|Sahte satılık ilanlarıyla 1 ayda 100 bin TL topladılar
07 Ocak 2020 17:33
|Görkem'in tahliyesine itiraz, reddedildi
07 Ocak 2020 17:17