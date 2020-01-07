Korucu, nöbette arkadaşlarına ateş açtı: 1 ölü
|07 Ocak 2020 22:48
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BATMAN'ın Kozluk ilçesinde güvenlik korucusu Şakir Erikli (33), uzun namlulu silahla, nöbet arkadaşlarına ateş açtı. Olayda Şakir Erikli'nin kuzeni Veysi Erikli (22) hayatını kaybetti, 2 korucu yaralandı.
Olay, dün gece Kozluk ilçesindeki Ünsaldı Jandarma Karakolu'nda meydana geldi. Güvenlik korucusu Şakir Erikli, henüz bilinmeyen bir sebeple birlikte nöbet tuttuğu silah arkadaşlarına uzun namlu silahla ateş açtı. Açılan ateşte Şakir Erikli'nin kuzeni 1 çocuk babası Veysi Erikli olay yerinde yaşamını yitirdi, güvenlik korucuları Yakup Kıral ve Orhan Avcı ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı Kıral ile Avcı'nın hastanenin acil servisinde tedavisi sürerken, Veysi Erekli'nin cansız bedeni otopsi için morga konuldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Şakir Erikli'nin sorgusu sürüyor.
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