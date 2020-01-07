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SPK, İhlas Gazetecilik'te 6 kişiye yasak getirdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İhlas Gazetecilik pay piyasasında 25 Ekim-30 Aralık 2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 6 kişi hakkında yarından başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
 07 Ocak 2020 22:53
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SPK, İhlas Gazetecilik'te 6 kişiye yasak getirdi

SPK haftalık bültenine göre, kurul, İhlas Gazetecilik pay piyasasında 25 Ekim-30 Aralık 2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 6 kişi hakkında yarından başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını, İhlas Gazetecilik pay piyasasında 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasını, brüt takas uygulanmasını, kredili işlem ve açığa satış yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

SPK'nın 6 ay süre ile yasak getirdiği isimler Simge Sütşurup, Mehmet Baş, Gökmen İsmail İlhan, Cihan Sütşurup, Melis Sütşurup, Eren Çarıkçı Baş.

İŞTE YASAK ALANLARIN LİSTESİ

Anadolu Ajansı
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