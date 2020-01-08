Okul yöneticisi alanında girebileceği normal ders var iken DYK'dan maaş ve ek ders karşılığı görev alabilir mi? Sorusuna, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 07.11.2017 tarih ve 18651237 sayılı yazısında cevap verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5. maddesinde yöneticilerin aylıkları karşılığında haftada kaç saat ders okutmakla yükümlü oldukları, 6. maddesinin 1. fıkrasında da bunların isteğe bağlı olarak haftada kaç saate kadar ek ders ücreti karşılığında ders okutabilecekleri belirlenmiştir.

Aynı Kararın 8. maddesinde ise: Kararda belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere, maddede belirtilen eğilim faaliyetlerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmış olup söz konusu Kararda, yöneticilerin aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerini normal çalışma saatleri içinde veya dışında yerine getirecekleri yönünde herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 27/02/2007 tarihli, 11707 sayılı ve 2007/19 nolu Genelgesinin 4. sırasında; "Kararın 8. maddesinin (2) numaralı fıkrasında: Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yer itte getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir." denilmektedir.

Buna göre; Kararın 8. maddesi kapsamında yerine getirilen ders görevleri öncelikle aylık karşılığı, aylık karşılığı ders görevlerini dolduranlar bakımından ise ek ders ücreti karşılığı değerlendirilecektir.

Ancak, bu kapsamda cumartesi ve Pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde yerine getirilen ders görevleri, aylık karşılığı ders görevinin doldurulup doldurulmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında verilecektir." açıklamasına yer verilmiştir.

Öte yandan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176. maddesinde: "Bu Kanunun 89. maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarıyla yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra Başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının hu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlar da görevli öğretmen ve yöneticiler ile Bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Hakanlığı örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere % 100 fazlasıyla ödenir." denilmektedir.

Bu çerçevede, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilere (müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı), normal müfredat kapsamında okuttukları dersler de dahil olmak üzere destekleme ve yetiştirme kurslarında normal çalışma saatleri içinde ve dışında olmak üzere haftada 22 saate kadar ders görevi verilebilmesi mümkün olup;

1- Bu derslerden hafta içinde okuttuklarının 6 saatinin aylık karşılığında, geri kalan 16 saatinin ise ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi.

2- Yöneticilerin tüm dersleri destekleme ve yetiştirme kursunda cumartesi ve pazar günleri yerine getirmeleri durumunda okutabilecekleri ders saati sayısının, bu günlerde okuttukları derslerin tamamı aylık karşılığı ders görevinin doldurulmuş olup olmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında değerlendirileceğinden, ek ders görevi ile sınırlı olarak 16 saatin üstüne çıkmaması,

3- Yöneticilerin destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında okuttukları tüm derslere ilişkin ek ders ücretlerinin %100 artırımlı ödenmesi,

gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bununla birlikte, yöneticilerin öncelikli görevinin Kararın 5. ve 6. maddelerinde belirlenen haftalık ders saatlerinde normal müfredat kapsamında okutulması öngörülen dersleri okutmak olduğunun, bu dersler dururken söz konusu ders saatlerini doldurmadan destekleme ve yetiştirme kurslarında görev almalarının uygun olmayacağının: ancak, okullarında bu yönde okutabilecekleri ders görevi bulunmaması durumunda bu ders saatleri için de anılan kurslarda ders görevi verilebileceği hususunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR