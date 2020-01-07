Belediyenin dağıttığı kart, 30 bin ailenin dermanı oldu
|07 Ocak 2020 23:03
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "41 Kart" projesinden yaklaşık 30 bin aile faydalandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği gıda ve giyim mağazalarında kulllanılabilen "41 Kart" ile sağlık kontrollerinin düzenli yapılmasına ve ailelerin ihtiyaçlarına çözüm olmaya devam ediyor. Projenin hayata geçtiği günden bu yana 30 bin 815 ailenin dermanı oldu. Vatandaşların gıda tanımlı "41 Kart" ile anlaşmalı marketlerden gıda alışverişi yapmalarını sağlayan projeden 16 bin 107 aile yararlandı. Ailelerin ihtiyaçlarına cevap veren "Giyim" tanımlı 41 Kart hayata geçtiği günden bu güne kadar 14 bin 708 ailenin yardımına koştu. Sosyal yardımların sistematik hale gelmesini sağlamak adına gıdada kullanılan "41 Kart" uygulamasına eklenen yeni bir yazılım ile 2014 yılında giyim yardımları sisteme dahil edildi. Vatandaşlar "Giyim Tanımlı 41 Kart" ile banka ile anlaşmalı istedikleri mağazadan giyim alışverişlerini yapabilme imkanı buldu.
Öte yandan, Birleşmiş Milletler tarafından 'örnek proje' olarak gösterilen 'Annelere Süt Projesi' 2006 yılından bu yana doğumdan önce 3 ay, doğumdan sonra 3 ay olmak üzere gebe ve emzikli kadınlara süt desteği sağlıyor. Annelere süt projesi kapsamında 2019 yılında 15 bin 63 anne süt desteğinden faydalandı.
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