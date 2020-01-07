1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gülerek girdiği adliyeden tutuklanarak çıktı

Bolu'da polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yaptığı aramada 3 kilo 894 gram esrarla yakalanan Seda Altunbaş Eker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eker'in, adliyeye sevk edilirken gülmesi dikkat çekmişti.
 07 Ocak 2020 23:13
Yazdır
Gülerek girdiği adliyeden tutuklanarak çıktı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah saatlerinde, TEM yolunda yaptığı yol uygulamasında İstanbul yönüne giden yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Narkotik köpeği otobüste yolcu olarak bulunan Seda Altunbaş Eker'in çantasının yakınında tepki verdi. Çanta açıldığında 3 paket halinde 3 kilo 894 gram esrar ele geçirildi.

GÜLEREK GİTTİ TUTUKLANARAK ÇIKTI

Gözaltına alınan Seda Altunbaş Eker, dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülürken gülmesi ile dikkat çeken Seda Altunbaş Eker, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 32 kişi tutuklandı
06 Ocak 2020 23:27		 Sağlık teknikerinin darp eden hasta yakını tutuklandı
06 Ocak 2020 22:27
Üniversiteli Ayşe'nin öldüğü kazada sürücü tutuklandı
06 Ocak 2020 19:43		 Ev sahibinin evine giren kiracı 40 bin TL'lik altın çaldı
04 Ocak 2020 22:53
Doktoru darp eden şüpheli tutuklandı
04 Ocak 2020 16:26		 Kızını taciz eden kişiyi öldüren baba hakkında karar
03 Ocak 2020 21:30
Van'da kayıp çocuğun öldürülmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı
02 Ocak 2020 21:43		 Avukat çift ve oğullarının ölümüne neden olan şoföre 1 yıl 8 ay hapis
01 Ocak 2020 23:54
İstinaf, Yavaş'la kavgalık olan Kesgin'e verilen cezayı onadı
31 Aralık 2019 12:29		 Belediye işçisini tabancayla öldüren 2 zanlı tutuklandı
29 Aralık 2019 21:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:02 - Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin adet atama izni00:01 - 8 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:46 - 4 ilde eğitime 1 gün ara verildi23:40 - Hayallerini 'kartondan bilgisayar' ile gerçekleştiriyorlar23:33 - Uzmanından 'trans yağ' uyarısı23:28 - Başkentte yeni termal su kaynağına ulaşıldı23:23 - EURO 2020'yi yayınlayacak ilk kanal açıklandı!23:18 - Doktora tekme atan sanıklar için istenen ceza belli oldu23:13 - Gülerek girdiği adliyeden tutuklanarak çıktı23:08 - Anestezi uzmanının ölümünde Michael Jackson detayı
23:03 - Belediyenin dağıttığı kart, 30 bin ailenin dermanı oldu22:58 - Darbe girişimi davasında istinaf duruşması devam etti22:53 - SPK, İhlas Gazetecilik'te 6 kişiye yasak getirdi22:48 - Korucu, nöbette arkadaşlarına ateş açtı: 1 ölü22:43 - İstanbul'daki fırtına ölüm getirdi22:37 - İDO ve BUDO seferleri iptal edildi22:31 - Ünlü heykeltıraş evinde ölü bulundu22:26 - Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi, bayram ettiler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB'in, Eğitim Takvimi uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin adet atama izni
8 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geçen ayın enleri 5
müze 2
değişmeyen tek şey değişimdir 2
ahmet hakan 2
gram altın 3
Komşusunun esegine tecavüz eden şahsın 300 tl ceza almasi 2
haftada 4 gün 6 saat mesai 6
virüslü organ 1
38 günlük bebeğe tecavüz eden pislik yaratıklar 1
yeğenim üsküdar'dan beşiktaş'a yarım saatte geçiyor 3
SON İLANLAR
Erbaa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Uludağ Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ukrayna'dan 5 öğrenciye devlet bursu
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Toronto Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 225 işçi alacak
Ordu Altınordu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi 21 İşçi Alacak
Kastamonu Cide SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam