Gülerek girdiği adliyeden tutuklanarak çıktı
Bolu'da polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yaptığı aramada 3 kilo 894 gram esrarla yakalanan Seda Altunbaş Eker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eker'in, adliyeye sevk edilirken gülmesi dikkat çekmişti.
|07 Ocak 2020 23:13
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Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah saatlerinde, TEM yolunda yaptığı yol uygulamasında İstanbul yönüne giden yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Narkotik köpeği otobüste yolcu olarak bulunan Seda Altunbaş Eker'in çantasının yakınında tepki verdi. Çanta açıldığında 3 paket halinde 3 kilo 894 gram esrar ele geçirildi.
GÜLEREK GİTTİ TUTUKLANARAK ÇIKTI
Gözaltına alınan Seda Altunbaş Eker, dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülürken gülmesi ile dikkat çeken Seda Altunbaş Eker, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.
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