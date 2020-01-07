Doktora tekme atan sanıklar için istenen ceza belli oldu
|07 Ocak 2020 23:18
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Samsun Atakum ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı sahil yolundaki işletmede çıkan kavga sonrası yaralanan ve alkollü oldukları iddia edilen 8 kişilik arkadaş grubu, 17 Haziran 2018 günü tedavi için ilçedeki özel hastaneye gitti. Hastanede olay çıkaran gruptaki G.S., B.S., ve S.S.K. kendilerine müdahale etmek isteyen doktor A.F.N. ile güvenlik görevlisi T.Y.'ye saldırdı.
DOKTOR VE GÜVENLİĞİ DÖVDÜLER
Doktor, yüzüne isabet eden tekmeyle yere düştü. Ardından şüpheliler yere düşen doktora vurmaya devam etti. Güvenlik kameralarının anbean kaydettiği olay sonrası şikayet üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.
8'ER YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI
Olayla ilgili şüpheliler hakkında Samsun 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'yaralama, hakaret' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından toplam 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
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