EURO 2020'yi yayınlayacak ilk kanal açıklandı!
|07 Ocak 2020 23:23
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BeIN SPORTS Fransa, EURO 2020'nin tüm yayın haklarını 88 milyon avro karşılığında satın aldığını resmen duyurdu.
Turnuva boyunca oynanacak 51 müsabakanın tamamı, özet görüntüleri ve dijital ortamda paylaşım hakları beIN SPORTS'un oldu.
Bu yaz 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek olan EURO 2020'nin yayınlanacağı ilk kanal resmen açıklandı.
BeIN SPORTS Fransa, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında oynanacak 51 maçın tamamının ve özetlerinin yayın haklarının tümünü satın aldığını duyurdu.
Maçlara ait görüntülerin dijital yayın haklarını da satın alan beIN SPORTS, yalnızca Fransa'yı kapsayan yayın hakları anlaşması kapsamında UEFA'ya 88 milyon avro ödeyecek.
Ülkemizde ise EURO 2020 maçlarının hangi kanaldan yayınlanacağı henüz resmiyet kazanmadı.
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