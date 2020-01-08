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Mahalli İdarelerde, İlk Defa Memur Alımına İlişkin Genelge

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, mahalli idarelere ilk defa memur alımına dair usul ve esasları içeren bir genelge yayımladı
 08 Ocak 2020 09:00
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Mahalli İdarelerde, İlk Defa Memur Alımına İlişkin Genelge

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, mahalli idarelere ilk defa memur alımına ilişkin esas ve usulleri içeren 2/1/2020 tarihli bir Genelge yayımladı.

2020/1 nolu Genelgede, yerel yönetimlerin, merkezi yerleştirme veya kurumsal sınavla memur alabileceği belirtildi. Kurumsal alımda sözlü veya yazılı sınav yapılabilecektir.

İtfaiye eri ve zabıta memuru alımı dahil tüm memur alım ilanları en az 30 gün öncesinden Resmi Gazetede yayımlanacaktır.

Personel almak isteyen belediyelerin, yıllık toplam personel giderinin, bütçe gelirlerinin %30'unu aşmaması gerekmektedir. Nüfusu 10 bini aşan belediyelerde bu oran %40 olacaktır. Bu oranları aşanlara, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nce, atama izni verilmeyecektir.

İŞTE YAYIMLANAN GENELGE
Memurlar.Net - Özel

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