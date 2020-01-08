Mahalli İdarelerde, İlk Defa Memur Alımına İlişkin Genelge
|08 Ocak 2020 09:00
|Yazdır
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, mahalli idarelere ilk defa memur alımına ilişkin esas ve usulleri içeren 2/1/2020 tarihli bir Genelge yayımladı.
2020/1 nolu Genelgede, yerel yönetimlerin, merkezi yerleştirme veya kurumsal sınavla memur alabileceği belirtildi. Kurumsal alımda sözlü veya yazılı sınav yapılabilecektir.
İtfaiye eri ve zabıta memuru alımı dahil tüm memur alım ilanları en az 30 gün öncesinden Resmi Gazetede yayımlanacaktır.
Personel almak isteyen belediyelerin, yıllık toplam personel giderinin, bütçe gelirlerinin %30'unu aşmaması gerekmektedir. Nüfusu 10 bini aşan belediyelerde bu oran %40 olacaktır. Bu oranları aşanlara, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nce, atama izni verilmeyecektir.
İŞTE YAYIMLANAN GENELGE
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin adet atama izni
08 Ocak 2020 00:02
|EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı zaman belli oldu
06 Ocak 2020 21:31
|20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başladı
06 Ocak 2020 11:29
|Bekçilik sınav sonuçları açıklandı
04 Ocak 2020 11:51
|CTE'nin, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri bölümünden haberi var mı?
03 Ocak 2020 22:32
|Sağlık'ta ilk defa yeniden atama kura sonuçları açıklandı
03 Ocak 2020 17:40
|KPSS 2019/8 tercih sonuçları açıklandı
03 Ocak 2020 15:32
|20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı
03 Ocak 2020 15:00
|KPSS 2020/3 tercih kılavuzu yayımlandı
03 Ocak 2020 10:20
|Engelli adaylar, EKPSS tercih sonuçlarını bekliyor
02 Ocak 2020 16:00