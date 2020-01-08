Sivas MEM, DYK ek ders ödemesinde hata yapıyor

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü 06/01/2020 tarih ve 297042 sayılı yazısıyla;

"Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders saatlerine ilişkin Kararın 8'inci maddesinde "Bu Kararla belirtilen azami ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere başlıklı ( Editörün notu: bu kelime neden yazılmış anlaşılamamıştır.) (a) fıkrasının 3. maddesinde "Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez." hükmü yer almaktadır.

Daha önce müdürlüğünüze gönderilen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 27.01.2015 tarih ve 928552 sayılı yazısında belirtildiği üzere "Yöneticilere, yönetim görevi karşılığında ödenecek ek ders ücretlerinin ise gündüz öğretimi için belirlenen gösterge üzerinden ödenmesi gerekmektedir." denilmektedir.

Ancak: ilimiz genelinde puantajlardan görüldüğü üzere DYK yönetim görevine bağlı ek ders ücretlerinin Takviye Gündüz ücretinden ödenmesi gerekirken, yaygın olarak Takviye Gece ücreti üzerinden ödendiği tespit edilmiş olup; fazladan ödenen ücretlerin tespit edilerek Müdürlüğümüze bildirilmesi ve tahsil edilmesinin sağlanması gerekmektedir." açıklamasında bulunmuştur.

İşte o yazı;

Bu yazıyı mevcut görüş yazıları ve mevzuat hükümlerine göre inceleyelim;

Öncelikle, idarenin kendi ihmali ve bilgi azlığı gibi nedenlerden kaynaklanan idari işlemlere dayanılarak yapılan fazla ve yersiz ödemeler geri alınamaz. Bu konuda Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 tarihli kararı ve Maliye Bakanlığının tebligatı bulunmaktadır.

Sonrasında Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yukarıda yer verdiğimiz yazısında; "DYK yönetim görevine bağlı ek ders ücretlerinin Takviye Gündüz ücretinden ödenmesi gerekirken, yaygın olarak Takviye Gece ücreti üzerinden ödendiği tespit edilmiş." kesin yargısının,

"Daha önce müdürlüğünüze gönderilen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 27.01.2015 tarih ve 928552 sayılı yazısında belirtildiği üzere "Yöneticilere, yönetim görevi karşılığında ödenecek ek ders ücretlerinin ise gündüz öğretimi için belirlenen gösterge üzerinden ödenmesi gerekmektedir." denilmektedir." cümlesinin doğru olup olmadığını incelersek;

Bir örneğini, "Yetiştirme kurslarında tereddüte düşülen hususlar açıklandı" haberimizde yayınladığımız Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 27.01.2015 tarih ve 928552 sayılı yazısında; Sivas MEM'in "Yöneticilere, yönetim görevi karşılığında ödenecek ek ders ücretlerinin ise gündüz öğretimi için belirlenen gösterge üzerinden ödenmesi gerekmektedir." denilmektedir." şeklinde iddia ettiği gibi bir cümle bulunmamaktadır.

Şöyle ki;

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 27.01.2015 tarih ve 928552 sayılı yazısının 5. maddesinde; "5- Yönetici ve öğretmenlerin bu kapsamda çalışma günlerinde saat 18.00'dan sonra, cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirdikleri ders görevleri için ödenecek ek ders ücretinin gece öğretimi için belirlenen gösterge üzerinden, bu sürelerin dışında fiilen yerine getirilen ders görevleri ile yönetim görevi karşılığında ödenecek ek ders ücretlerinin ise gündüz öğretimi için belirlenen gösterge üzerinden ödenmesi gerekmektedir." açıklaması bulunmaktadır.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 27.01.2015 tarih ve 928552 sayılı yazısının 5. madde metninde; "Bu sürelerin dışında" ibaresini yok sayarak madde metninin başındaki cümleyi keserek son cümleyi de tahrip ederek yetkililere talimat vermiştir. 5. madde metninde; "Bu sürelerin dışında" ibaresindeki bu süreler ise çalışma günlerinde saat 18.00'dan sonra, cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatilleridir.

Dolayısıyla Cumartesi ve pazar günleri, eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti gece öğretimi için belirlenen gösterge üzerinden ödenmektedir. Bu ücretin gece ücreti üzerinden ödenip ödenmeyeceği konusu tartışmaya açık değildir.

Çünkü, bir örneğini, "Yetiştirme kurslarında görevli öğretmenlerin ek dersleri" haberimizde verdiğimiz MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazısı üzerine, destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenlerin ek dersleri için 28/10/2015 tarih ve 1033602 sayılı yazısı ile cevaplanmıştır.

Bu yazının 3. maddesinde; "3- Okul yöneticilerine hafta sonu cumartesi ve pazar günleri için kurs merkezi müdürlüğü görevinden dolayı alması gereken günlük 2 saatlik ek ders ücreti %100 fazlasıyla ödenir mi?

şeklinde görüş beyan etmiştir.

İşin garibi Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yukarıdaki yazısında "Daha önce müdürlüğünüze gönderilen ." şeklinde tahrip ettiği yazıyı ilgi tutarken bu yazıyı atlaması manidar olmuştur.

Ayrıca aynı konu MEB ÖDSGM 2017-2018 Yılı DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) Tanıtım Kitapçığında da cevaplandırılmıştır.

Ahmet KANDEMİR