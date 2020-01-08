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8 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları

8 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
 08 Ocak 2020 00:01
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8 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TürkAkım Boru Hattı Projesi'nin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/14.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, finansal yatırım araçlarının aralık ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bağdat/Tahran/Ankara/Washington)

2- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

(Trablus)

3- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

2- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Vladimir Medinsky ile Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" kapanış programı kapsamında Rus sanatçılar tarafından sahnelenecek "Rus Mozaiği" gösterisini izleyecek.

(İstanbul/20.00)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

(Apeldoorn/15.00)

2- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın son 16 turu ilk hafta maçlarında E Grubu Darüşşafaka Tekfen, İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı konuk edecek, G Grubu'nda ise Galatasaray Doğa Sigorta, Fransa ekibi Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.15/Monaco/22.00)

3- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 10. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i konuk edecek. C Grubu'nda ise Gaziantep Basketbol, Almanya'nın Brose Bamberg takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00/Bamberg/22.00)

4- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu 3. hafta maçında iki Türk takımı Bahçeşehir Koleji ile Pınar Karşıyaka karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)

5- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 9. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, İtalya'nın Reyer takımıyla deplasmanda karşılaşacak. B Grubu'nda ise Fenerbahçe Öznur Kablo, Macaristan temsilcisi Sopron Basket'i konuk edecek.

(Venedik/21.30/İstanbul/19.30)

6- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off 1. tur rövanşında BOTAŞ, Polonya temsilcisi CCC Polkowice'ye konuk olacak.

(Polkowice/21.00)

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