Belediyelerin sözleşmeli olarak çalıştırabileceği kadro unvanları açıklandı

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, yayımladığı 2020/2 sayılı Genelge ile, belediyelerdeki sözleşmeli personel istihdamına ilişkin olarak 14 maddelik bir genelge yayımladı.

Genelgede, belediyelerde sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek 71 kadro unvanına yer verildi. Bu kadro unvanlarından, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların eki 4 sayılı cetvelde belirtilenler için cetvelde gösterilen nitelikler aranacaktır. 4 sayılı cetvelde yer almayan unvanlar için ise Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte yer alan nitelikler aranacaktır.

Yayımlanan genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

İŞTE SÖZLEŞMELİ ÇALIŞTIRILABİLECEK 71 KADRO UNVANI

( Ek-1-a; Ek-1-b; Ek-1-c; Ek-2; Ek-3)