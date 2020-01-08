Belediyelerin sözleşmeli olarak çalıştırabileceği kadro unvanları açıklandı
|08 Ocak 2020 09:30
|Yazdır
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, yayımladığı 2020/2 sayılı Genelge ile, belediyelerdeki sözleşmeli personel istihdamına ilişkin olarak 14 maddelik bir genelge yayımladı.
Genelgede, belediyelerde sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek 71 kadro unvanına yer verildi. Bu kadro unvanlarından, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların eki 4 sayılı cetvelde belirtilenler için cetvelde gösterilen nitelikler aranacaktır. 4 sayılı cetvelde yer almayan unvanlar için ise Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte yer alan nitelikler aranacaktır.
Yayımlanan genelgeye ulaşmak için tıklayınız.
İŞTE SÖZLEŞMELİ ÇALIŞTIRILABİLECEK 71 KADRO UNVANI
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sözleşmeli öğretmen olmak isteyen adaylar, başvuruları konuşuyor!
08 Ocak 2020 10:05
|YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
08 Ocak 2020 10:04
|Mahalli İdarelerde, İlk Defa Memur Alımına İlişkin Genelge
08 Ocak 2020 09:00
|Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin adet atama izni
08 Ocak 2020 00:02
|EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı zaman belli oldu
06 Ocak 2020 21:31
|20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başladı
06 Ocak 2020 11:29
|Bekçilik sınav sonuçları açıklandı
04 Ocak 2020 11:51
|CTE'nin, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri bölümünden haberi var mı?
03 Ocak 2020 22:32
|Sağlık'ta ilk defa yeniden atama kura sonuçları açıklandı
03 Ocak 2020 17:40
|KPSS 2019/8 tercih sonuçları açıklandı
03 Ocak 2020 15:32