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Belediyelerde, engelli, eski hükümlü ve İş Güvenliği uzmanı istihdamına dair Genelge

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, belediyelerde engelli, eski hükümlü, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdamına dair genelge yayımladı
 08 Ocak 2020 09:08
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Belediyelerde, engelli, eski hükümlü ve İş Güvenliği uzmanı istihdamına dair Genelge

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, belediyelerde engelli, eski hükümlü, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdamına dair genelge yayımladı

İŞTE GENELGE

Memurlar.Net - Özel

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