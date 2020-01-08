Belediyelerde, engelli, eski hükümlü ve İş Güvenliği uzmanı istihdamına dair Genelge
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, belediyelerde engelli, eski hükümlü, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdamına dair genelge yayımladı
|08 Ocak 2020 09:08
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Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, belediyelerde engelli, eski hükümlü, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdamına dair genelge yayımladı
İŞTE GENELGE
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