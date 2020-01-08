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PTT Genel Müdürü Bozgeyik görevden alındı

PTT AŞ Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kenan Bozgeyik görevden alındı yerine Hakan Gülten getirildi.
 08 Ocak 2020 00:21
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PTT Genel Müdürü Bozgeyik görevden alındı

PTT AŞ'deki bayrak değişimi devam ediyor. PTT'de, 2019 yılının Kasım ayında yönetim kurulu değişmiş ve Kenan Bozgeyik yönetim kurulu üyeliğinden çıkarılmıştı. PTT'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Bakan Yardımcısı Enver İşkurt olmuştu.

Dün yapılan değişiklikle de, Genel Müdür Kenan Bozgeyik görevden alındı yerine Hakan Gülten getirildi.

Hakan Gülten kimdir?
1982 yılında Uşak'ta doğan Hakan Gülten, orta ve lise öğrenimini Denizli'de tamamladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olan Gülten, meslek hayatına 2008 kasım ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ'de başladı.

Dış Ticaret Uzmanı, ERP Şefliği, Strateji Geliştirme ve Kalite Müdürlüğü görevlerini yerine getiren Gülten, İBB Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'de Genel Müdür Yardımcısı ve Nişantaşı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğretim görevlisi olarak da çalıştı.
Memurlar.Net
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