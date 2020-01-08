Putin'in, Atatürk Havalimanına inme nedeni!
|08 Ocak 2020 00:39
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Rus Devlet Başkanı Putin dün gece Türkiye'ye geldi. Putin'i getiren uçak Atatürk Havalimanına indi.
Sabiha Gökçek Havalimanı, bir uçağın pistten çıkmasından dolayı hizmet vermemişti.
Sosyal medyada bazı CHP'li vekillerin, İstanbul Havalimanın da hizmet veremediği ve şuan tek hizmet verebilen havalimanının Atatürk havalimanı olduğu, Putin'in de bu yüzden Atatürk Havalimanına indiği iddia edilmektedir.
Oysaki VIP ve özel jet inişleri hala Atatürk Havalimanına yapılmaktadır. Bu durum IGA açılırken belirtilmiştir. Zaten, Devlet Konukevi de Atatürk Havalimanında kalmıştır.
İşte doğru olmayan bilgileri yayında tutan CHP'li vekiller
İstanbulda şuan hiçbir havalimanı hizmet vermiyor. Türkiyeye gelen Putin, sadece kargo uçaklarına hizmet veren Atatürk Havalimanı'na indi.Özkan Yalım (@ozkan_yalim) January 7, 2020
Bilmem anlatabildik mi? #AtatürkHavalimanıAcılsın
Putin Atatürk Havalimanına indi. Şu an İstanbul'da çalışan tek havalimanı Atatürk. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum... https://t.co/8TRwHnflKqEngin Özkoç (@enginozkoc) January 7, 2020
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