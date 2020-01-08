Putin'in, Atatürk Havalimanına inme nedeni!

Rus Devlet Başkanı Putin dün gece Türkiye'ye geldi. Putin'i getiren uçak Atatürk Havalimanına indi.

Sabiha Gökçek Havalimanı, bir uçağın pistten çıkmasından dolayı hizmet vermemişti.

Sosyal medyada bazı CHP'li vekillerin, İstanbul Havalimanın da hizmet veremediği ve şuan tek hizmet verebilen havalimanının Atatürk havalimanı olduğu, Putin'in de bu yüzden Atatürk Havalimanına indiği iddia edilmektedir.

Oysaki VIP ve özel jet inişleri hala Atatürk Havalimanına yapılmaktadır. Bu durum IGA açılırken belirtilmiştir. Zaten, Devlet Konukevi de Atatürk Havalimanında kalmıştır.

İşte doğru olmayan bilgileri yayında tutan CHP'li vekiller

İstanbulda şuan hiçbir havalimanı hizmet vermiyor. Türkiyeye gelen Putin, sadece kargo uçaklarına hizmet veren Atatürk Havalimanı'na indi.

Bilmem anlatabildik mi? #AtatürkHavalimanıAcılsın Özkan Yalım (@ozkan_yalim) January 7, 2020