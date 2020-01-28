Uygulanamayan kademe durdurma cezası, 9 yıl sonra uygulanabiir mi?
|28 Ocak 2020 11:05
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2006 tarihinden itibaren görevinden çekilmiş sayılan, bilahare açıktan atanarak 2015 tarihinde göreve başlayan hizmetli olarak görev yapan personelin görevinden çekilmiş sayıldığı 2006 tarihinden önce İl Disiplin Kurulunca karar altına alınan ve tebliğ edilen "2 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması" cezasının göreve başladığı 2015 tarihinden sonra uygulanıp uygulanamayacağı hususunda MEB görüş yazısı yayımladı.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 30.10.2019 tarih ve 21299438 sayılı görüş yazısıyla tebliğ edilmesine rağmen görevden çekilmiş sayıldığından "Kademe İlerlemesinin Durdurulması" cezasının ilgilinin yeniden göreve başlaması durumunda uygulanabileceğini açıkladı.
İşte o görüş yazısı;
Ahmet KANDEMİR
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