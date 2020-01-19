Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz üzerine bir derece hafif teklif edilen ceza önceki alınan iki cezaya istinaden tekerrür kapsamında değerlendirilebilir mi?

Bir memurun, farklı tarihlerde iki defa "1/30 oranında aylıktan kesme" cezası olarak aynı cezayı alması ve sonrasında başka bir ceza nedeniyle Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz üzerine bir derece hafif teklif edilen "1/30 oranında aylıktan kesme" cezası alması nedeniyle üçüncü kez aynı cezayı almasından dolayı son aldığı ceza; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/E-1 maddesinden sonra gelen 1. paragrafta geçen "... Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında bir derece ağır ceza verilir." tekerrür hükmü kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda MEB görüş yazsı yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 20.05.2019 tarih ve 9901138 sayılı görüş yazısında; "Memurun üçüncü kez almış olduğu "1/30 oranında aylıktan kesme" cezasının,"1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması" cezasına yapmış olduğu itirazın Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kabulü üzerine verilen bir ceza olması ve üçüncü fiilin aylıktan kesme cezasını gerektiren bir fiil olmaması nedeniyle tekerrür hükmü kapsamında değerlendirilemeyeceği,

Diğer taraftan; tekerrürü oluşturan fiile karşılık teklif edilen cezanın ilgilisine tebliğ edilmesinden sonra aynı fiilden dolayı tekerrür nedeniyle bir derece ağır ceza verilemeyeceğinden (aynı fiile birden fazla ceza verilemeyeceği) tekerrür hükmü kapsamında değerlendirilemeyeceği." açıklamalarında bulunuldu.

Bu görüş yazısına göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/E-1 maddesinden sonra gelen 1. paragrafta geçen "... Aynı derecede cezayı gerektiren" konularda verilen aynı cezaların üçüncü uygulanmasında bir derece ağır ceza verilebilecektir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR