8 Ocak 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
|08 Ocak 2020 03:10
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8 Ocak 2020 ÇARŞAMBA
Resmi Gazete
Sayı : 31002
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/24
Adli Tıp Kurumu Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Alperen BIKMAZER görevlendirilmiştir.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
- Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne Çetin KARTAL,
- Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğüne Bülent TOSUN,
- Ege Bölge Müdürlüğüne Aytekin TÜRKEL,
- Marmara Bölge Müdürlüğüne Burhanettin YÜCE,
- Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğüne Uğur ÇAKAR,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
Açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Zafer SÜMENGEN atanmıştır.
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü
Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Alparslan BAYRAKTAR atanmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı;
- Personel Genel Müdürü Şinasi YURDAKUL,
- Strateji Geliştirme Başkanı Ayşe Berrin DİKMELİK,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
- Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Murat UĞURLU, Ali KARATÜRK, Abdulkadir Bahadır YILDIZ,
- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Zeki BALTA, Arif YILDIRIM,
- Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Edip YILMAZ,
- Mülga Sigortacılık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Gökhan KARASU, Murat KAYACI,
- Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Haşan KAYMAK, Mehmet Bahattin AKÇAY, Mehmet MURAT, Atilla Mehmet YARDIMCI, Halit TUTAK,
- Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Müfit ARBERK,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince;
- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Sadettin PARMAKSIZ,
- Milli Piyango idaresi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Muammer ÇOLAK,
- Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Mustafa ÇOLAK,
- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Ergin İÇENLİ, görevden alınmıştır.
- Vergi Başmüfettişliklerine Hakan İNCE, Cemali OKTAY ve Celal ŞAHİN,
- Vergi Müfettişliklerine Abdulkerim ÜÇOK ve Sinan AKSU,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı;
- Artvin II Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil KAHVECİ,
- Kars İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan ALTUN,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Ticaret Bakanlığı
Açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Murat ŞANLI atanmıştır.
Karayolları Genel Müdürlüğü
Açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Dilek KARAYOL atanmıştır.
7 Ocak 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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