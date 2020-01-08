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8 Ocak 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

8 Ocak 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı.
 08 Ocak 2020 03:10
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8 Ocak 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

8 Ocak 2020 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 31002

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/24

Adli Tıp Kurumu Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Alperen BIKMAZER görevlendirilmiştir.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

- Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne Çetin KARTAL,

- Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğüne Bülent TOSUN,

- Ege Bölge Müdürlüğüne Aytekin TÜRKEL,

- Marmara Bölge Müdürlüğüne Burhanettin YÜCE,

- Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğüne Uğur ÇAKAR,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Zafer SÜMENGEN atanmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Alparslan BAYRAKTAR atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı;

- Personel Genel Müdürü Şinasi YURDAKUL,

- Strateji Geliştirme Başkanı Ayşe Berrin DİKMELİK,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

- Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Murat UĞURLU, Ali KARATÜRK, Abdulkadir Bahadır YILDIZ,

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Zeki BALTA, Arif YILDIRIM,

- Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Edip YILMAZ,

- Mülga Sigortacılık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Gökhan KARASU, Murat KAYACI,

- Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Haşan KAYMAK, Mehmet Bahattin AKÇAY, Mehmet MURAT, Atilla Mehmet YARDIMCI, Halit TUTAK,

- Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Müfit ARBERK,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince;

- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Sadettin PARMAKSIZ,

- Milli Piyango idaresi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Muammer ÇOLAK,

- Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Mustafa ÇOLAK,

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Ergin İÇENLİ, görevden alınmıştır.

- Vergi Başmüfettişliklerine Hakan İNCE, Cemali OKTAY ve Celal ŞAHİN,

- Vergi Müfettişliklerine Abdulkerim ÜÇOK ve Sinan AKSU,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı;

- Artvin II Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil KAHVECİ,

- Kars İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan ALTUN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Ticaret Bakanlığı

Açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Murat ŞANLI atanmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğü

Açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Dilek KARAYOL atanmıştır.

7 Ocak 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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