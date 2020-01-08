Bazı üniversiteler bünyesinde yeni fakülte, yüksekokul ve enstitü kuruldu
|08 Ocak 2020 05:27
|Yazdır
Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Tarsus Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu ile Antalya Bilim Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ile Sinop Üniversitesi bünyesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.
- Kapatılan yüksekokul ve enstitüler
Söz konusu karar kapsamında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu ile Antalya Bilim Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve Sinop Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri kapatıldı.
Ayrıca Maltepe Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsünün de kapatılması kararlaştırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|8 Ocak 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
08 Ocak 2020 03:10
|Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik
08 Ocak 2020 02:46
|Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
08 Ocak 2020 02:44
|Putin'in, Atatürk Havalimanına inme nedeni!
08 Ocak 2020 00:39
|8 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
08 Ocak 2020 00:01
|Gökçek'in Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait
07 Ocak 2020 22:20
|ABD Savunma Bakanı: ABD, Irak'tan çekilmiyor
07 Ocak 2020 21:46
|Kanal İstanbul Projesi'ne Çin basınından yoğun ilgi
07 Ocak 2020 21:17
|Tunus: Türkiye hava sahamızı kullanma talebinde bulunmadı
07 Ocak 2020 21:07
|Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
07 Ocak 2020 20:33