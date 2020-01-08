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İran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı düştü

İran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı düştü
 08 Ocak 2020 06:11
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İran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı düştü

İran'da Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa süre sonra düştü.

İran devlet televizyonunun haberine göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle düştü.

Uçakta 180 yolcunun olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı
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