Hac kuraları yarın çekiliyor
|08 Ocak 2020 06:50
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Türkiye'de 2 milyonu aşkın hacı adayının merakla beklediği bu yılın hac kurası, yarın Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında, noter huzurunda kamuoyuna açık yapılacak. Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlar kısa mesaj yoluyla da iletilecek. Hac kesin kayıtları, 13-24 Ocak'ta müftülükler ve acentelere yapılacak. 2020 Yılı Hac Protokolü çerçevesinde, kontenjan 3 bin 430 kişi artırılarak 83 bin 430'a çıkarıldı.
DÜNYADA 3 TÜR KURA ;SİSTEMİ UYGULANIYOR
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Türkiye ve dünyada hac organizasyonları kapsamında sıra, salt kura ya da katsayılı kura sisteminin uygulandığını söyledi. Bircan, şöyle konuştu: "Örneğin sıra sisteminin uygulandığı Malezya'da 2017'de bir vatandaş başvuruyor ve kendisine verilen sıra 2115 yılı. Yani 98 yıl sonraya sıra veriliyor. İkinci sistem salt kura sistemi, bu da Nijerya'da uygulanıyor. Vatandaş hangi yılda başvurmuş olursa olsun 2,5 milyon insanla kuraya giriyor"
SAĞLIK SEBEBİYLE 1 YIL ERTELEME OLABİLİYOR
Türkiye'nin katsayılı kura sisteminin uygulandığını anlatan Bircan, sözlerine
şöyle devam etti: "Bir vatandaş 2010'da kaydolmuşsa 2020'ye geldiğinde 11 yıl
beklediği için bu sayı kendisiyle çarpılıyor. Bu vatandaşın katsayısı 121'dir.
İsmi 121 defa kurada dönmüş oluyor. Dolayısıyla çıkma şansı daha da artıyor.
Eğer bir vatandaşımız 2020'de hac ön kaydı yapmışsa birinci yılı olduğu için
katsayısı 1'dir. Vatandaşımız 2010'da bekarken kaydolmuş ama 2017'de evlendiğinde
eşiyle kuraya girmek istiyorsa, bu sefer şu yöntem uygulanıyor. 2010'dan 2020'ye
bekleme süresi 11 yıl. Bunun katsayısı 121. 2017'de kaydolan eşi 4 yıl beklediği
için katsayısı 16 oluyor. Bu iki katsayının toplamının 2'ye bölünmesi sonucu
çıkan rakam, iki kişinin kura katsayısı oluyor" Sağlık sorunu olanların hakkını
kaybetmemesi için heyet raporu gerektiğini söyleyen Bircan, 1 yıl erteleme yapılabildiğini
söyledi.
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