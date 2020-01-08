Altın yeni zirvelere koşuyor

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile sarsılan piyasalar, gerginliğin devam etmesi, Irak ve Libya'da savaş riskinin devam etmesi ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un açıklamaları ile hareketli seyrini sürdürdü. Altının ons fiyatı 1.582 dolarla yaklaşık 7 yılın zirvesini gördü, gram altın da 305 lira seviyelerini gördü. Analistler, 2019'un ağustos ayında Asya piyasalarında düşük işlem hacimli dönemde yaşanan spekülatif ataklarla gram altında görülen 316 liralık seviyenin gerçekçi bir fiyatlama olamayacağının altını çizerken, gram altın Ekim 2019'dan bu yana en hızlı günlük yükselişini kaydetti.

Dün sabah saatlerinde ons fiyatı 1.562 dolara, gram altın 298 liraya kadar düştü. Daha sonra İran-ABD gerginliğinin devam etmesi, doların yükselmesi gibi sebeplerle gram altını yeniden 300 lira bandına taşıdı. Çeyrek altın 492 lirayı, yarım altın 984 lirayı aşarken, ons da yeniden 1.566 dolar seviyesini aştı. Borsa İstanbul'da ise dün tepki alımlarının etkisiyle yüzde 1,5'e yakın yükselişler görüldü. Uzmanlar, jeopolitik risklerin artması halinde onsta 1.650-1.750 dolar seviyelerinin test edilebileceğini, bu durumda gram altında 340 liranın dahi gündeme gelebileceğini belirtiyor.