Rekabet artacak fiyatlar düşecek

İlk aşamada TürkAkım'ın, TANAP ile rekabetinin söz konusu olmadığını belirten Kumbaroğlu "TANAP'ın Avrupa girişi Yunanistan üzerinden gerçekleşirken, TürkAkım'ın girişi Bulgaristan'dan olacak. İki proje, Avrupa'nın farklı bölgelerini hedef almakta. Ancak AB'nin istediği, rekabetçi bir piyasa oluşturmak. İş birliği ile bunun da gerçekleşeceğini düşünüyorum.

Bu durumda doğrudan gazla gazın rekabeti sağlanacak. Bölgesel bir spot piyasa oluşacak. Bu gerçekleşirse, fiyatlarda bir düşüş beklenebilir" diye konuştu. Rusya'nın Avrupa'ya gaz verecek bir boru hattı projesine daha kavuştuğunu söyleyen Kumbaroğlu "Bir de KuzeyAkım projesi var. Almanya üzerinden Avrupa'ya giden... Ancak AB'nin önceliği kaynak çeşitlendirmesi. Hazar ve Doğu Akdeniz gibi... Sonuçta farklı kaynaklardan gazın rekabet ettiği bir piyasa yapılanması öncelikli olacaktır" açıklamasını yaptı.

Osman Çobanoğlu