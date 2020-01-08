Araç alım ve satımına yeni sistem geliyor
|08 Ocak 2020 07:45
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İkinci el araç alım ve satımında güvenlik artırılıyor. Türkiye Noterler Birliği, Güvenli Ödeme Sistemi'nin kuruluş ve işletilmesi konusunda yetkilendirildi. Sistemle satış bedeli ile aracın mülkiyeti eş zamanlı olarak devredilebilecek ve zaman zaman ortaya çıkan dolandırıcılık vakalarının önüne geçilmiş olacak. Ticaret Bakanlığında, taşıt alım satımında Güvenli Ödeme Sistemi'nin kurulması ve işletilmesi konusunda Türkiye Noterler Birliğinin yetkilendirilmesine yönelik imza töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de günde ortalama 30 bin, yılda ise yaklaşık 8 milyon taşıtın ticaretinin yapıldığını, oldukça aktif olan bu pazarda vatandaşlarım alım satım ve devir işlemlerinde zaman zaman sıkıntılar yaşayabildiğini dile getirdi.
Bu yetkilendirme sonucunda Noterler Birliği sistemin kuruluş ve işletilmesini gerçekleştirecek.
1 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR
Vatandaş için 6 aylık sürenin çok uzun olduğunu ifade eden Pekcan, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin'den bu sürenin kısaltılmasını talep etti.
Cin de bunun üzerine hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladıklarını dile getirerek, uygulamayı 1 Şubat itibarıyla devreye almayı planladıklarını söyledi.
Devir öncesi ödeme suistimal getiriyordu
Noterlerde ödeme işlemlerinin belgelendirilmesi için daha önce ödeme yapılabildiğini, bunun da çeşitli suistimallere yol açtığını dile getiren Pekcan, vatandaşın yanında nakit taşımak zorunda kaldığını, bunun da çalınma riski taşıdığını anlattı. Dün atılan imzalarla Ticaret Bakanlığı ve Noterler Birliği, sistemin kuruluş ve işletilmesi konusunda usul ve esaslar belirlendi. Buna göre vatandaş, sistemi kullandığında bugün itibarıyla 20 lira civarında bir bedel ödeyecek. Bu sistemle satış bedeli ödendiği anda aracın mülkiyeti de devredilmiş olacak. Böylece güvenli, hızlı ve düşük maliyetli bir ikinci el alışverişi, noter huzurunda gerçekleşmiş olacak. Sistem, kayıtsız ticaretin de önüne geçmiş olacak.
Alan da satan da tam güvende
Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin'in verdiği bilgiye göre, alıcı bu sisteme başvurusunu yapacak, miktarı belirleyecek ve hesabından o miktar, söz konusu kuruluşun açtığı emanet hesaba bloke edilecek. O hesaptaki paraya, işlem bitinceye kadar hiç kimse müdahale edemeyecek. Daha sonra noterde alım satış işlemi gerçekleştirilecek. İşlem bittikten sonra ödeme yapan kuruluşa işlemin bittiğine ilişkin sistem üzerinden bilgi gönderilecek. Ardından ödeme kuruluşu, hesaptaki parayı satıcının hesabına aktaracak.
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