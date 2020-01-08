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6 bin km'lik yolculukta mutlu son

Türkiye'ye 6 bin km uzaklıktaki Kutup bölgesinden yola çıkan gaz, bugün düzenlenecek törenle Trakya'dan çıkıyor. Avrupa'yı da besleyecek 7 milyar dolarlık TürkAkım projesi; Türkiye'yi enerji üssü yapacak, fiyatları düşürecek, arz güvenliğini artıracak.
 08 Ocak 2020 08:00
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6 bin km'lik yolculukta mutlu son

Türkiye'nin "enerji koridoru" olmasına ve sektörde küresel anlamda söz sahibi ülke konumuna gelmesine büyük katkı sağlayacak TürkAkımı Projesi'nin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından bugün yapılıyor. Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve deniz altında 935'er kilometre uzunluğundaki iki hattan oluşan TürkAkım'ın inşaat süreci sona erdi. Anapa'da bulunan Russkaya Kompresör İstasyonu ve Türkiye Kıyıköy Alım Terminali tamamlandı. Boru hattı, 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale getirildi. Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın 15,75 milyar metreküp kapa-siteli ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlayacak. Aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden de Avrupa'ya gaz gönderilecek. Projeye, bugüne kadar 7 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı.

'DÜNYANIN SONU'NDAN GELİYOR!

TürkAkım projesinin taşıyacağı gazın çıktığı nokta "Rusya'nın gaz başkenti" olarak bilinen ve Türkiye'ye 6 bin km uzaklıkta bulunan Novy Urengoy... Yılın çoğunda buzla kaplı olan bu bölge, yerli lehçede "dünyanın sonu" anlamına da gelen Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki büyük şehirlerden biri... TürkAkım'a verilen gaz ise, Novy Urengoy'dan otobüsle birkaç saatlik yolculukla, Kutup sınırını da aşarak gidilen, 16 numaralı doğalgaz sahasından geliyor. Bu sahada tek başına neredeyse TürkAkım'ın yıllık 31,5 milyar metreküplük toplam kapasitesini karşılayabilecek miktarda doğalgaz üretiliyor. Gazın yarısı Türkiye'nin kullanımına sunulacak. Avrupa ayağında ise Almanya, Polonya, Avusturya, Danimarka, Fransa, İngiltere, Hollanda gibi ülkelere gidecek. Bölgede hayat neredeyse tamamen doğalgaz üzerine kurulu. Aşırı soğuk hava şartları altında yaşamak ve çalışmak için özel kıyafetlere ihtiyaç duyuluyor. 16 No.lu sahadan üretilen doğalgaz, 5 bin kilometrelik kara yolculuğunun ardından Karadeniz'in kuzeyine (Anapa) ulaşıyor. Oradan da deniz altından 935 km devam ederek Kıyıköy'e ulaşıyor. TürkAkım'la gelecek 31,5 milyar metreküp gaz; 370 LNG gemisinin taşıyacağı doğalgaza veya 15 milyon hanenin kullanacağı enerjiye eşit...

Fikret Çengel

Türkiye
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