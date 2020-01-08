Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yeniden başladı
Pegasus Havayolları'na ait uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıkması nedeniyle ara verilen Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar, sabah saatlerinde başladı.
|08 Ocak 2020 08:18
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Pegasus Havayolları'na ait uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıkması nedeniyle ara verilen Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar, sabah saatlerinde başladı.
Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan dün sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Pegasus Havayolları'na ait uçağın inişten sonra pistten çıkmasının ardından uçuşlara kapatılan havalimanında çalışmalar tamamlandı.
Çalışmaların ardından sabah saatlerinde seferler yeniden başladı. Dalaman Havalimanı'ndan kalkan uçak saat 06.30 civarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.
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