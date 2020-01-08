260 gerçek Bylock kullanıcısı tespit edildi

Ankara Emniyte Müdürlüğü'nün ilgili şubesi, Bylock üzerine kapsamlı bir analiz sürdürerek gerçek kullanıcıları tespit etmeye çalışıyor.

Bu çalışma sonunda yapılan anazlilrede 600 hat belirlendi. Bu hatların gerçek sahipleri değil, 2. veya 3. şahıslar tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine HTS'ler araştırıldı ve 260 gerçek kullanıcı ortaya çıkarıldı.

Engelli ve hamile olanlar evlerinde ifadeleri alındı

Bu şüphelilerden 65 yaş üstü, engelli ve hamile olanlar evlerinde ifadeleri alındı.Yine ortaya çıkan yeni Bylock kullanıcıları arasıda kamu çalışanları da olduğu ortaya çıktı.

Eski Yargıtay Üyesi Mesut Kundakçı'nın kızı , Yargı İmamı Yargıtay Üyesi Salih Sönmez'in eşi V.S. ve halen aktif hakim olan T.Ö.'nün babası N.A nın Bylock kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.