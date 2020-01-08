İzmir'de 9 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli için gözaltı kararı çıkartıldı.
|08 Ocak 2020 09:01
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İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli için gözaltı kararı çıkartıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2'sinin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen, 7'si de aleyhlerinde ifade, teşhis, Bank Asya hesap artışı gibi deliller bulunan 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için İzmir ve ilçelerinde operasyon başlattı.
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