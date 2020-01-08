GSS borcu olanlar sağlık hizmeti alabilecek
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
|08 Ocak 2020 09:08
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Turist rehberleri artık ferdi kaza sigortalı
04 Ocak 2020 12:28
|Bağ-Kur ve GSS prim borcu olanlar bugünden itibaren tedavi olamayacak
02 Ocak 2020 10:06
|Kıdem tazminatına yüzde 15 zam
02 Ocak 2020 09:05
|Karısını döven tazminat alamayacak
28 Aralık 2019 09:21
|2020 yılına ait işsizlik maaşı belli oldu
27 Aralık 2019 09:57
|Vatandaşa dev sosyal koruma geliyor
23 Aralık 2019 09:45
|'500 çalışana kadar destek 74 bin lirayı geçiyor'
19 Aralık 2019 08:25
|Vodafone, çalışan babalarına da 112 gün doğum izni verecek
18 Aralık 2019 08:56
|Hastaneler için cepten yapılan harcamalar yüzde 43 arttı
16 Aralık 2019 11:02
|SGK'dan patronlara asgari ücret uyarısı
13 Aralık 2019 10:07