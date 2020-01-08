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GSS borcu olanlar sağlık hizmeti alabilecek

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
 08 Ocak 2020 09:08
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GSS borcu olanlar sağlık hizmeti alabilecek

TBMM 'den geçen kanunda GSS borçlularının 2022 sonuna kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanması öngörülüyordu.

Kanun Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte yürürlüğe girmiş oldu.

Resmi Gazete'e yayımlanan ilgili bölüm:

Memurlar.Net
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