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Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü kuyumculuk ve takı tasarım programını bitiren öğrenciler, mezun olduktan sonra işsizlik sorunu yaşamıyor. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, bu bölümden mezun olan öğrencilerin yeteneklerine göre 7 bin lira maaşla işe başlayabildiklerini söyledi.
 08 Ocak 2020 09:23
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Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor

Kuyumculuk sektörüne nitelikli elemanlar kazandırmak; kolye, küpe, yüzük gibi altın takıların tasarımdan prototipine kadar kentte üretilmesini sağlamak adına KSÜ, Kahramanmaraş Kuyumcular Odası ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), hazırladıkları 'Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi' projesi ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'na (DOĞAKA) başvurdu.

DOĞAKA tarafından projenin onaylanmasıyla 1 milyon 700 bin liralık hibe ile KSÜ'nün Karacasu Kampüsü'ndeki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na 1300 metrekare kapalı alana sahip 2 katlı bir bina yapılıp 3D yazıcı, lazer kesim, lazer kaynak makineleri alınarak Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi kuruldu.

HEM TASARLIYORLAR HEM ÜRETİYORLAR

Kuyumculuk sektöründe ihtiyaç duyulan son teknolojinin kullandığı merkez sayesinde El Sanatları Bölümü'nde oluşturulan kuyumculuk ve takı tasarım programı ile öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı olarak dersler veriliyor. Renk renk boya kalemleriyle hayallerindeki ürünleri kağıda döken öğrencileri daha sonra bu tasarımların bilgisayarda özel programla üç boyutlu çizimlerini gerçekleştirip, laboratuarda da üretimini yapıyorlar.

KABAKCI: 6-7 BİN LİRA ARASINDA MAAŞLA İŞ BAŞI YAPMAMIZ MÜMKÜN

Bölüm öğrencilerinden Mustafa Kabakcı kedilerine altın ayarı hesaplamalarından çeşitli kolye, yüzük gibi takı tasarımı ve üretimine kadar kuyumculukla ilgili her şeyi öğrettiklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ın kuyumculukta Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu bu nedenle de mezun olduktan sonra iş bulma imkanının çok fazla olduğunu belirten Kabakcı, "Burada altın ayarını hesaplamayı öğreniyoruz. Çeşit çeşit kolye yüzük tasarımları yapıyoruz. Buradan mezun olduktan sonra iş bulma imkanımız kapasitemize ve öğrendiğimiz işe bağlı. Burada mezun olan birinin 6-7 bin lira arasında iş başı yapması mümkün. Çükü Rhino'yu biliyoruz, piyasaya uygun, yüzük, kolye tasarımlarını yapma özelliğine sahip. Ondan dolayı piyasada 6-7 bin lira maaşla iş yapabilir" dedi.

'MEZUN OLUNCA İŞ BULMAMA GİBİ BİR ŞANSLARI YOK'

3D modelleme merkezinin kuyumcu atölyelerine model, tasarım ve sıkıntıya düştüklerinde ihtiyacı olan kalifiye eleman desteği sağladığını ifade eden Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, "Evet üniversitemizde okuyan öğrencilerimiz mezun olduklarında eğer belli yeteneğe ulaşmışlarsa, içlerinde bu yetenek varsa 4-5 bin, hatta 6-7 bin lira gibi maaş alabilecek kapasitede elemanlar çıkacak ve daha önce de çıktı da. Burada okuyan arkadaşlarımız kendilerini işe verirlerse, yani 'Ben bu işi yapıyorum, ben bu işi seviyorum' derlerse iş bulmama gibi şanslar yok. Burada önemli olan bu işi sevmeleri ve istemeleri" diye konuştu.

Öz ayrıca, Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi'ni geliştirmek adına KMTSO, KSÜ ve DOĞAKA ile birlikte hazırlayarak Avrupa Birliği'ne sundukları 3.8 milyon Euro'luk projenin de onaylandığını, proje kapsamında cihazların alınması için de alışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi
DHA
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