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Karayollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
 08 Ocak 2020 09:27
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Karayollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı-Yenişehir ayrımı 1-4. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kemer-Kumluca yolunun 23-24. kilometrelerindeki (Çıralı Kavşağı mevkisi) heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerindeki Selimpaşa mevkisinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Milas-Yatağan yolunun 41-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 34-35. kilometrelerindeki otoyol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerindeki üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 36-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kozan-Adana yolundaki heyelan nedeniyle 46-48. kilometrelerde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Anadolu Ajansı
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