Abdullah Gül, uzun süre sonra ilk defa röportaj verdi
|08 Ocak 2020 09:29
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2003 yılında başbakanlığı döneminde ABD'nin Irak müdahalesi öncesinde "Pandora'nın kutusunu açmayın. Bir kere açılırsa bir daha kolay kolay kapanmayabilir. Açtığınız takdirde Irak'ta savaş başlar, bu ülke altüst olur ve yerine yeni bir şey oturtmak mümkün olmayabilir" uyarısında bulunduğunu söyledi.
Hürriyet yazarı Sedat Ergin'e konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2003 yılının kendisi için en yoğun dönem olduğunu belirtti. 2003 yılında savaşı engellemek için elinden geleni yaptığını vurguladı. Gül, Irak Devlet Başkanı Yardımcısı Taha Yasin Ramazan'ı Türkiye'ye davet edip uyarıldığını, ayrıca Irak'a komşu ülkeleri bizzat ziyaret ettiğini söyledi.
Gül ABD yönetimine o dönem, "Her seferinde ısrarla şunu söyledim: Pandora'nın kutusunu açmayın. Bir kere açılırsa bir daha kolay kolay kapanmayabilir. Açtığınız takdirde Irak'ta savaş başlar, bu ülke altüst olur ve yerine yeni bir şey oturtmak mümkün olmayabilir. Bu kutuyu açarsanız tahmin edemeyeceğiniz gelişmeler Ortadoğu'ya yayılır. Irak yaşanmaz hale gelebilir. Ülkede yeniden bir dengenin bulunabilmesi için birkaç neslin geçmesi gerekebilir, bu süre 20, 30 yıl gibi bir zamana yayılabilir" uyarısında bulunduğunu dile getirdi.
ABD'nin hedefi dışına çıktığının altını çizen Gül, Irak'ın durumundan derin üzüntü duyduğunu belirtti.
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