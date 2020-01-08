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İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü!

İran Devlet Televizyonu Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılarda 80 ABD'linin öldürüldüğünü duyurdu.
 08 Ocak 2020 09:36
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İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü!

İran'ın ABD'ye misilleme olarak Irak'taki askeri üssünü vurmasının ardından peş peşe açıklamalar geliyor. Trump, saldırıya ilişkin, 'Şu ana kadar her şey iyi. Şu anda meydana gelen kayıp ve hasarların değerlendirilmesi yapılıyor' demişti. İran Devlet Televizyonu ise, 'Misillemede 80 ABD'li öldürüldü' açıklamasında bulundu.


İran, ABD'nin Irak'taki üssünü vurdu

DEVLET TELEVİZYONU: 80 ABD'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ
İran Devlet Televizyonu Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılarda 80 ABD'linin öldürüldüğünü duyurdu.

İRAN'DAN BALİSTİK FÜZELERLE SALDIRI
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle saldırı düzenledi.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI
Saldırı sonrasında Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi ile bir toplantı yapan Trump, paylaşımında seçtiği ifadelerle rahat bir tavır ortaya koymaya çalıştı.

Konuyla ilgili olarak sabah bir açıklama yapacağını belirten Trump, "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda. Dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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