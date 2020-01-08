Öğrencinin iki öğünü devletten
|08 Ocak 2020 09:18
|Yazdır
İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin intiharını siyasi ranta çevirenlerin ortaya attığı 'karnını doyuramadığı için intihar etti' iddiaları yalanlanırken Akşam KYK yurtlarını ziyaret etti. Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan 603 bin üniversiteli beslenme yardımından faydalanıyor.
KAHVALTI 4.5 TL
Yüksek Öğretim Kredi Yurtlar Kurumu'ndan alınan verilere göre kantinlerde yemekler, piyasa ortalamasının en az yüzde 35 daha ucuz sunuluyor. Devlet yurtlarında kalan öğrenciler kimlik kartlarına yüklenen 4.5 TL ile kahvaltı menüsünü ücretsiz olarak alabiliyor. Akşam yemeğinde ise yine kartlarına yüklenen 9.5 TL ile çoktan seçmeli menü alabiliyorlar. Yurt ücreti alınmadan barınan maddi durumu yetersiz öğrencilerin kartlarına ise günlük 24 TL yemek ücreti yükleniyor. Mutfakların hijyen şartlarına uygunluğu gıda mühendisleri, diyetisyenler ya da yöneticiler tarafından kontrol ediliyor. Yemeklerden alınan numuneler 72 saat boyunca saklanıyor, ihtiyaç duyulması halinde tahlil edilmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na gönderiliyor. Aksine hareket edilmesi durumunda sözleşme feshediliyor.
NORMAL ÖĞRETİM
Çorba 3 TL
Pilav 3 TL
Makarna 3.5 TL
Baklagil 4 TL
Sebzeli et 8 TL
Tavuk but 6 TL
Biber dolma 4.25 TL
İKİNCİ ÖĞRETİM
Mantı 4.5 TL
Mevsim salata 3 TL
Tatlılar 3 TL
Börek 3.5 TL
Adana kebap 9.5 TL
Köfte 9.5 TL
Balık ızgara 9.5 TL
ALLAH DEVLETE ZEVAL VERMESİN
Enes Ünal: 4.5 aydır Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı KYK Yurtlarında kalıyorum. Burada gerek barınma ve gerekse yemek konusunda evi aratmayan ortamlar var. Her açıdan içimiz rahat yemek yiyoruz.
Furkan Yaşar: 4 yıldır yurttayım ve her açıdan rahatım. Burada tertemiz ortamda, bazen hiç para ödemeden kahvaltı ve akşam yemeğini yiyoruz. Yemekler lokantalardan daha güzel. Devletimize Allah zeval vermesin.
ÖĞRENCİYİ DÖVEN POLİSİN GÖREVİNE SON
İstanbul Üniversitesi önünde 2 Ocak'ta yemek eylemi yapan 200 kişilik öğrenci grubuna polis müdahale etti. Bu sırada bir polis memuru öğrenciyi darp etti. İstanbul Valiliği, polis memurunun görevden alındığını açıkladı.
Gürkan ATA
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Adana'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 yaşındaki çocuk öldü
08 Ocak 2020 10:42
|Avukat ve icra memurunu tehdit etti, 7 yıla kadar hapsi istendi
08 Ocak 2020 09:18
|Korucu, nöbette arkadaşlarına ateş açtı: 1 ölü
07 Ocak 2020 22:48
|İstanbul'daki fırtına ölüm getirdi
07 Ocak 2020 22:43
|Ünlü heykeltıraş evinde ölü bulundu
07 Ocak 2020 22:31
|Adana'da çığ felaketi: 1 ölü, 2 yaralı, 1 kayıp
07 Ocak 2020 22:13
|Karabük'te hafif ticari araçla polis otosu çarpıştı: 2 yaralı
07 Ocak 2020 20:57
|Lise öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti
07 Ocak 2020 19:27
|Hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı
07 Ocak 2020 19:23
|Kırklareli'nde askeri araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
07 Ocak 2020 19:07