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Enflasyon farkı ile memurların aile yardımı da arttı

Toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alan memurların, aile yardımı da arttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesiyle de katsayılar açıklandı. 14 günlük fark yatacak
 08 Ocak 2020 09:48
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Enflasyon farkı ile memurların aile yardımı da arttı

Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun zammı ortaya çıkarken aile yardımında da artış meydana geldi. Buna göre 2 çocuk ve eş parası aylık 478.06 TL'ye kadar yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak imzasıyla yayımlanan genelge ile de memur maaş katsayısı 0.146061 olurken eş için uygulanan gösterge rakamı 2273'e çıkartıldı. Memurlar için üçüncü artış ise eş ve çocuk yardımlarında gerçekleşti. 6 yaşından küçük 2 çocuğu olan eşi çalışmayan bir memurun aylık ödeneği 478.06 liraya çıktı. Memurlara, çalışmayan eşleri için 332 lira ödeniyor. Çocuk yardımı ise 0-6 yaş için 73.03 TL, Altı yaş üstü için 36,52 lira oldu. Ocak zammı ile birlikte eş yardımı 295.47'den 332 liraya yükseldi. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 433.88 TL ödenirken, bu tutar aylık 478.06 liraya çıktı.

14 GÜNLÜK FARK YATACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Berat Albayrak imzasıyla yayımladığı genelgeyle de hem maaş kats ayılarını hem de ücret sınırlarını belirledi. İşte 2020'nin ilk 6 ayında uygulanacak yeni rakamlar.

* Memur maaşlarını belirleyen aylık kat sayı 0.146061, taban aylık katsayısı ise 2.28624 olarak belirlendi.

* Sözleşmeli olarak çalışan personelin ücret tavanı 7.994,64 TL oldu

* Kamu personeli ortalama ücret üst sınırı 14.548,33 TL'ye yükseltildi.

* Eş için uygulanan 2134 olarak uygulanan aile yardımı ödeneği gösterge rakamı 01.01.2020-31.12.2021 döneminde geçerli olmak üzere 2273 olarak uygulanacak.

* 2020 yılında uygulanacak AGİ için geçerli brüt asgari ücret 2.943 TL oldu.

* İşçilere ödenecek kıdem tazminatı yıllık tavan tutarı 6.730,15 TL oldu.

* Birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylık tutar 6.330,97 TL oldu.

* Memurların 1 Ocak-14 Ocak arasındaki zam farkları ayrıca ödenecek.

Faruk Erdem
Sabah
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