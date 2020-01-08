Evi, arsası, dükkanı olanlar dikkat! Değerleme tarifesi değişti

EVİ, arsası, tarlası, dükkanı, işyeri bulunan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren gayrimenkul değerleme sistemine ilişkin 2020'de uygulanacak tarife belirlendi. Brüt metrekaresi 250'yi aşmayan konut, ofis, bürolar için değerleme ücreti 659 lira uygulanacak. Sermaye Piyasası Kurulu gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarifeyi belirledi. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin karar dün itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre, değerleme asgari ücret tarifesi ve uygulama esasları şöyle:

HARÇ ASGARİ ÜCRETE DAHİL DEĞİL

Değerleme yapılırken gerekli ulaşım masrafları ve zorunlu bilgi, belgelerin temininde yapılan harç ve benzeri ödemeler, gayrimenkul bilgi merkezi payı, KDV ve diğer vergiler gibi ek ücret ve masraflar bu ücrete dahil olmayacak, ayrıca ödenecek. Değerleme hizmetlerine ilişkin ücretlere, değerleme raporu başına 4 lira gayrimenkul bilgi merkezi payı eklenecek.

YALIDA TARİFE 3.490 TL

2020'de brüt metrekareye göre uygulanacak değerleme ücreti imarlı veya imarsız arsalar ve tarım alanları için 791 ile 1.786 lira, dükkan, plaza, iş merkezi için 723-2.855 lira arasında değişecek. Söz konusu tutar, yalılar ve eski eser niteliğindeki gayrimenkuller için 3.490 lira olarak uygulanacak. Bağımsız bölüm niteliği kazanmış konut, ofis veya büro için brüt metrekaresi 250'yi aşmayanlar için değerleme ücreti 659 lira oldu. Bu tutar metrekaresi 251 ila 5 bin 1 arasında bulunan konut, ofis veya bürolar için 822-2.378 lira bandında değişiklik gösterecek.

BRÜT METREKARE DİKKATE ALINACAK

Değerleme ücretleri brüt metrekare bazında belirlenecek. Brüt metrekare büyüklüklerinin belirlenmesinde Belediye İmar Yönetmelikleri dikkate alınacak. Değerleme konusu, tapuda kayıtlı niteliği ve fiili kullanım arasında fark varsa ve bu ilgili gayrimenkul tarifede yer alan gruplardan birden fazlasının kapsamına giriyorsa ücretin belirlenmesinde yüksek olan ücret grubu kategorisinde değerlendirilecek.

BENZİNCİ İÇİN 4.258 LİRA

Akaryakıt istasyonları için 4.258 lira olarak belirlenen değerleme ücretleri, AVM, hastane, sağlık tesisi, okul, sinema salonu, nikah daireleri, dini ve askeri tesisler gibi hizmet amaçlı kullanılan gayrimenkuller için de brüt metrekaresindeki değişime göre 1.316 TL ila 6.387 TL arasında olacak.

Hazal Ateş